Праздник для педофила. Наказание гуманизировали, депутаты проголосовали за

С 1 января 2019 года в Кыргызстане вступил в силу новый Уголовный кодекс.

Депутаты Жогорку Кенеша приняли его в конце 2016-го. А сейчас народные избранники удивляются некоторым нормам так, будто и не читали документ ранее.

Загнать в общие рамки



По словам юриста Клары Сооронкуловой, меры наказания по ряду уголовных преступлений довольно существенно смягчены. К примеру, для педофилов.

«Есть общие рамки гуманизации: если раньше максимальный срок наказания был 20 лет, то сейчас 15. По старому УК за изнасилование несовершеннолетней предполагалось лишение свободы от 15 до 20 лет, а по новому — от 10 до 12,5 лет», — сказала она.

Раньше за изнасилование малолетней предусматривалось лишение свободы на 20 лет или пожизненное, а сейчас — от 12,5 до 15 лет или пожизненное. - Клара Сооронкулова



Экс-судья Конституционной палаты, однако, против такой гуманизации, так как она предполагает направление пенитенциарной системы на исправление преступника.



«Наша система не располагает такими возможностями и условиями. Это в первую очередь трудовая деятельность, обучение, воспитание. Система находится в глубоком ауте. Поэтому, прежде чем смягчать наказания, надо провести реформу пенитенциарной системы», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

Казахи тоже пошли на гуманизацию, но при этом они за изнасилование малолетней ввели химическую кастрацию. - Клара Сооронкулова

От кастрации до смертной казни



Какие только варианты ужесточения наказания для педофилов наши депутаты не предлагали. А в итоге смягчили, приняв новый кодекс. Пролистали законопроект, не вникая в суть?

Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева — одна из тех, кто выступал за смертную казнь в отношении педофилов. Она была уверена, что в новой редакции Уголовного кодекса ужесточено наказание за педофилию.

На замечание о сокращении срока нардеп крайне удивилась: «Не может быть!»



«Конечно, основная концепция новых кодексов — гуманизация действовавшего законодательства. Поэтому многие санкции уменьшены. Это надо признать», — добавила она.

Как рассказала Айнуру Алтыбаева 24.kg, сейчас введен мораторий на внесение изменений.

«Думаю, уже через полгода, к маю-июню, сможем вносить. Я вам обещаю: мы вернемся к этому вопросу и внесем поправки», — отметила нардеп.

Несколько лет назад парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» инициировала законопроект о введении смертной казни для педофилов. В частности, предлагалось дополнить статью 21 Конституции КР словами «смертная казнь запрещается, за исключением за совершенные преступления против половой неприкосновенности малолетних детей».

Депутат Исхак Масалиев сообщил 24.kg, что документ до сих пор находится в разработке Жогорку Кенеша.

Ужесточать ответственность педофилов будем. Никакой гуманизации тут не должно быть. - Исхак Масалиев



«Этот вид преступления — самый изощренный и мерзкий. Если, конечно, человек не больной психически, а умышленно совершает такие действия в отношении малолетних, никакой пощады не должно быть. Я вообще сторонник смертной казни. Но по Конституции ее отменили, тут уже ничего не сделаешь. Поэтому надо максимизировать ответственность за это», — поделился он своим мнением.



Оградить детей от суда



Согласно статистике, лишь 20 процентов сексуального насилия над детьми совершается посторонними людьми.

В основном такие преступления совершают отчимы, биологические отцы или другие родственники. Соседи не хотят вмешиваться в частную жизнь чужих семей, поэтому не сообщают о данных фактах.



«Для тех, кто насилует детей, наказание должно быть по всей строгости закона. Никаких поблажек преступнику быть не должно. Но только в случае, когда вина полностью доказана. Должно проводиться качественное расследование, чтобы невиновные не оказались в мясорубке судебного разбирательства», — считает исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов Наталья Шипп.

По ее словам, ребенок должен быть абсолютно защищен от расследования и судебного процесса.

«Известны случаи, когда дети вынуждены по нескольку раз повторять случившуюся историю и переживать стресс снова», — напомнила она.

Каждому по заслугам?



Адвокат Асель Рысбаева возмущена смягчением наказания для педофилов и задается вопросом, чем руководствовались авторы нового кодекса при принятии такого решения.

Я считаю, что наказание за все преступления в отношении малолетних и несовершеннолетних должно быть если не ужесточено, то оставлено так, как было раньше. - Асель Рысбаева



Член Совета по судебной реформе при президенте КР профессор Лейла Сыдыкова подчеркивает: раз пожизненное лишение свободы (в случае наступления смерти или нанесения тяжкого вреда здоровью) осталось, значит, никакого смягчения особо и не было.



«Дело в том, что произошло общее смягчение — с 20 до 15 лет. Это максимум, то есть больше не может быть по определению. Только по совокупности, — пояснила она. — Когда, например, преступник сначала похитил ребенка, а потом изнасиловал, будет совокупность, тогда может быть и 20 лет лишения свободы. То есть надо читать дальше. А у нас никогда не читают и говорят: «Как плохо стало. Лучше бы расстреляли, вот хорошо было бы. А если и кастрировали бы — еще лучше!»

По словам Лейлы Сыдыковой, химическая кастрация — это замена лишения свободы.

«Педофил остается на свободе, он не сидит ни дня в тюрьме, а ходит таблеточки глотать, которые отбивают сексуальное желание. Это придумано на Западе, чтобы никого не сажать в тюрьму. А наш народ чего хочет? Помимо того, чтобы расстрелять, пусть отсидит все эти 15 лет, так еще и лет 10 на химической кастрации побудет. Кастрация предлагается как жесточайшее дополнительное наказание. Но человек выйдет, ему уже никакой кастрации не нужно будет», — уверена она.



При этом ужесточили другие моменты. Условно-досрочное освобождение к этой категории граждан не применяется, амнистия тоже. - Лейла Сыдыкова



«Какого наказания заслуживают педофилы, на ваш личный взгляд?» — поинтересовалась я у профессора. «Вы спрашиваете меня как мать, юриста или как политика? Разные подходы могут быть. Раз законодатель посчитал, что этого достаточно, значит, надо ему верить», — ответила Лейла Сыдыкова.



Педофилы получат по заслугам. - Лейла Сыдыкова



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