Чаткальцы превратились в «моржей», вместе с детьми

Джигиты из Чаткала, окруженного горами и известного суровой зимой, привлекли к себе внимание общественности, плавая в ледяной речной воде.

Даже дети, не говоря о взрослых, раздеваются и окунаются в холодную воду. По сообщению главы сельской управы Каныш-Кыя Нургазы Жолдошева, более 100 человек из районного центра плавают в речной воде. Речь идет о местных жителях, в возрасте от 7 до 50 лет. Укреплять здоровье – это хорошо. Но мы бы посоветовали быть деликатнее с маленькими детьми.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №4 от 22.01.2019 / стр. 3, gezitter. org