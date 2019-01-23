Чаткальцы превратились в «моржей», вместе с детьми

Джигиты из Чаткала, окруженного горами и известного суровой зимой, привлекли к себе внимание общественности, плавая в ледяной речной воде.
Даже дети, не говоря о взрослых, раздеваются и окунаются в холодную воду. По сообщению главы сельской управы Каныш-Кыя Нургазы Жолдошева, более 100 человек из районного центра плавают в речной воде. Речь идет о местных жителях, в возрасте от 7 до 50 лет. Укреплять здоровье – это хорошо. Но мы бы посоветовали быть деликатнее с маленькими детьми.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №4 от 22.01.2019 / стр. 3, gezitter. org
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