Началось служебное расследование по ДТП с участием милиционера

Ночью 21 января на бишкекской улице Анкара столкнулись машины «Мерседес Бенц» и «Тойота Авенсис», погибла женщина-пассажирка во второй машине.

Водители двух машин доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По первоначальным данным следствия водитель «Мерседес Бенца» является сотрудником милиции. Но пока открыто не сообщают его имя, занимаемую должность. Бишкекская городская милиция сообщает, что по данному факту идет служебное расследование.

В социальных сетях распространилось видео, где критично высказываются в адрес сотрудника милиции, находившегося за рулем. Сообщается, что погибшая являлась сотрудницей Министерства чрезвычайных ситуаций.

По официальным данным в 2018 году было зафиксировано более 4 тысяч ДТП. Погибли 458 человек, более 6 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org