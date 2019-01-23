Сегодня, 22 января, комитет Жогорку Кенеша заслушал информацию правительства по новым кодексам.
Депутат Алмамбет Шыкмаматов отметил, что при рассмотрении данного вопроса на пленарном заседании парламента должны прийти лично премьер-министр, генпрокурор и председатель Верховного суда.
"Мы как будто не знаем, не осознаем, какое влияние окажут на государство 5 кодексов и 2 закона. Создается впечатление об отсутствии ответственности, безучастном отношении. На сегодняшний день все мы имеем отношение к вопросу, в котором допущены недостатки. Эксперты написали, предыдущий президент руководил, подписал. Парламент принял в третьем чтении. Депутат Дастан Бекешев сделал предложение по плевкам, оно прошло, в итоге название прилепилось к правительству. Все мы ответственны за эту "кашу". Давайте не будем обвинять друг друга за эту "кашу", а лучше поищем вместе, как из этого выйти", - сказал депутат.
Источник: kabarlar.org, gezitter. org
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