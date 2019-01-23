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Шыкмаматов о новых кодексах: Все мы ответственны за эту "кашу"

Сегодня, 22 января, комитет Жогорку Кенеша заслушал информацию правительства по новым кодексам.

 

Депутат Алмамбет Шыкмаматов отметил, что при рассмотрении данного вопроса на пленарном заседании парламента должны прийти лично премьер-министр, генпрокурор и председатель Верховного суда.

 

"Мы как будто не знаем, не осознаем, какое влияние окажут на государство 5 кодексов и 2 закона. Создается впечатление об отсутствии ответственности, безучастном отношении. На сегодняшний день все мы имеем отношение к вопросу, в котором допущены недостатки. Эксперты написали, предыдущий президент руководил, подписал. Парламент принял в третьем чтении. Депутат Дастан Бекешев сделал предложение по плевкам, оно прошло, в итоге название прилепилось к правительству. Все мы ответственны за эту "кашу". Давайте не будем обвинять друг друга за эту "кашу", а лучше поищем вместе, как из этого выйти", - сказал депутат.

 

 

 

Источник: kabarlar.org, gezitter. org

           

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