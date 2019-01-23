За незаконную тонировку наложены штрафы в размере 280 тысяч сомов

22 января прошел рейд против незаконной тонировки стекол автомобилей. Составлено 294 протокола.

Рейд проводили инспекторы УОБДД Бишкека совместно с сотрудниками Министерства транспорта. По итогам рейда на нарушивших нормы закона водителей наложен штраф в суммарном размере 282 тысяч сомов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорог, рейд продлился до 14:30.

Частные лица должны оплатить штраф в размере 3000 сомов, юрлица – в размере 13 тысяч сомов через банк в течение 30 дней. В случае неуплаты штрафа в положенный срок за каждый день запаздывания начисляется пеня в размере 1% от суммы штрафа.

Согласно новому Кодексу о нарушениях КР, меры против тонировки автомашина являются функцией Министерства транспорта и дорог. До этого этим делом занималось МВД. На Минтранс эта функция возложена с 1 января этого года. Однако указанное ведомство предложило повторно передать эту функцию МВД. В конце прошлого года предложение было рассмотрено и одобрено в первом чтении профильным комитетом ЖК. До передачи функции обратно МВД два ведомства будут проводить совместные рейды.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org