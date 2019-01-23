Экс-депутат парламента КР, обвиняемый в Казахстане в контрабанде, не признает своей вины

В Алматы продолжается процесс по делу о контрабанде, основным обвиняемым по которому проходит бывший депутат парламента КР Дамирбек Асылбек уулу.

Как сообщил присутствовавший на последнем заседании депутат парламента Руслан Чойбеков, суд приступил к допросу обвиняемых. «Видимо, процесс стал немного политизированным. Другие подсудимые заявили, что не знакомы с Дамирбеком. Все, кто сидит с ним – ребята, таксующие около границы, оказывающие услуги по перевозке грузов на тачке. Сидящие там граждане Кыргызстана и Казахстана, оказывается, не знакомы друг с другом. Поэтому ставится вопрос о том, о какой «организованной преступной группировке идет речь», - сказал Чойбеков.

По его словам, в прошлую пятницу был допрошен Асылбек уулу. Свою вину он не признал.

В феврале 2018 года при задержании группы из 29 человек, занимавшейся трансграничной контрабандой, оказалось трое из них - граждане КР. Тогда же стало известно, что среди них также был тогда еще депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу.

Позже МИД Казахстана сообщил, что он является гражданином РК. Однако отец парламентария опроверг эту информацию, сказав, что Дамирбек Асылбек уулу является гражданином Кыргызстана и родился в городе Караколе Иссык-Кульской области, где вырос и получил образование. Из-за наличия гражданства другого государства Асылбека уулу в апреле прошлого года лишили мандата депутата. Но в декабре 2018 года стало известно, что власти Казахстана аннулировали его гражданство.

Уголовное дело, в рамках которого был задержан Дамирбек Асылбек уулу, рассматривается в межрайонном суде города Алматы. Процесс стартовал 19 октября 2018 года. Сам экс-депутат в тот день заявил, что является гражданином КР, а потому просил судить его в Кыргызстане.​