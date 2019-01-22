На границе Казахстана чуть не замерзли 5 граждан Узбекистана. Спасли пограничники

Пограничным нарядом заставы «Мукатай» Уральского пограничного отряда задержаны 5 граждан Узбекистана, которые чуть не замерзли на границе.
Как сообщила пресс-служба Погранслужбы Казахстана, задержанных доставили прямиком в районную больницу поселка Дарьинск.
У одного из пятерых врачи обнаружили общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей 3-4 степени и поместили в палату интенсивной терапии. Состояние тяжелое. Двоим поставили диагноз: общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей 2-3 степени. Состояние у обоих - средней степени тяжести. У оставшихся двоих были обморожения нижних конечностей 1 степени. Они в госпитализации не нуждались.
«Нарушители Государственной границы под присмотром конвоя от погранзаставы находятся в больнице п. Дарьинск Зеленовского района ЗКО», - говорится в сообщении.
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