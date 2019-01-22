Относительно внесения измененияв Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»

Бишкек, “Саясат. kg”. Закон Кыргызской Республики«О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов» от 22 декабря 2018 года № 105 разработан в целях исключения противоречий с Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

Согласно пункту 5 статьи 341 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, установлено, что «в случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества». Однако в статье 11 Закона Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»,указанный льготный срок определен в два месяца.

Для устранения правовой коллизии нормы статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов» были приведены в соответствии с нормами статьи 341 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 15 Закона Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», деятельность ломбардов подлежит лицензированию.

Согласно Временному положению о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 декабря 2016 года № 661, Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики (Госфиннадзор) является лицензиаром по деятельности ломбардов.

Лицензирование деятельности ломбардов начато с июля 2017 года, после вступления в силу постановления Правительства Кыргызской Республике «О вопросах ломбардной деятельности» от 8 июня 2017 года № 353.

На сегодняшний деньвыдано 220 лицензий: Бишкек - 98,Джалал-Абад - 18, Ош -30, Чуй-26, Иссык-Куль - 33, Баткен - 4, Нарын - 8, Талас -3.

В соответствии со статьей 348 Налогового кодекса Кыргызской Республики, ломбарды оплачивают налоги на основе обязательного патента, сумма налога определяется в зависимости от места расположения ломбарда.