Правительство Кыргызстана намерено купить два самолета для внутренних рейсов

Правительство Кыргызстана намерено купить два самолета для внутренних рейсов.

Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил первый вице-премьер Кубатбек Боронов.

Директор Госагентства гражданской авиации Курманбек Акышев, комментируя инициативу правительства, отметил, что марка и цена самолетов еще не определены. «Предлагается купить самолеты. Решение принимает правительство. Оно просит два месяца. За это время они придут к решению», - сказал Акышев.

Отраслевой комитет, на котором выступил Боронов, обсуждает ситуацию, связанную с авиакомпанией «Эйр Кыргызстан». 49% акций фирмы были выставлены правительством на продажу. Фонд по управлению государственным имуществом оценивал состояние авиакомпании как тяжелое и в качестве пути выхода из ситуации предлагал продать актив странам с более развитой авиацией.