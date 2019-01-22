Кандидат на пост гендиректора цирка может предстать перед судом

Артисты подают иск на сумму 4 541 400 сомов

Артисты Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева подают в суд на кандидата на должность гендиректора цирка Фархада Бекманбетова.

Они распространили открытое обращение за подписью руководителя группы Д. Болокбаева. В тексте говорится следующее:

«Фархад Бекманбетов в своем интервью телеканалу НТС заявил дословно: «Те люди, которые вышли на митинг, они причастны, вообще то соучастники сегодняшнего состоянии этого цирка, потому что они в течение последние двадцать лет работали в этом цирке, никто им не мешал, чтоб они развивали или там что-то сделали, но наоборот они, наверное, переживают, если кто–то будет со стороны, чтобы знал их кухню, там серые схемы, но и они переживают».

Мы артисты Кырггосцирка заявляем ответственно, что господин Бекманбетов ошибся и ведет в заблуждение очередной раз! Так как он, мало того занимая должность заместителя министра культуры, не предпринял соответствующих мер, перекидывает ответственность на артистов цирка. Мы, артисты цирка, подаем иск на сумму 4 541 400 сомов. Цифра не взята с воздуха. Под руководством Исанаева в 2018 году цирк проиграл иск на вышестоящую сумму. Не знаем, кому и как руководство цирка проиграло бюджетные средства, но мы их клеветами продюсера и кинорежиссера восстановим.Господин Бекманбетов мало того что, уволен нынешним президентом, когда он был премьер-министром, за неисполнения исполнительской дисциплины в госорганах, еще имеет моральное право претендовать на должность гендиректора госцирка?

Недавно в социальной сети Фейсбук он заявил, что его просят с белого дома занять пост генерального директора цирка. Артисты цирка не хотят продолжения системы управления Исанаева. Так же для уточнения хотели сказать Бекманбетову: Вы говорите, что мы, осваивая бюджетные средства, не показываем результат. Уважаемый артистами Фархад Шаршенович, ведь 12 000 000 - это фонд заработной платы, 2 500 000 сомов - соц. отчисления, остальное - коммунальные платежи. Неужели у вас не имеется информация распределения бюджетных средств! Всем известно, как артисты посчитали расходы на бензин с половины 2016 года. Более чем 832 000 сомов потрачены на бензин! Когда Исанаев тратил на костюмы 56 000 сомов и на реквизиты 40 000 сомов! Вы ответственно заявляете, что нам, артистам, ничего не мешало развиваться???!! Имейте совесть и будьте человечны! Не имея данных и имея желание занять должность, это грубая ошибка! До встречи в суде!», - буквально говорится в обращении.





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