Госипотека в Кыргызстане может подешеветь

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Счетная палата по итогам аудита в ГИК направила в правительство соответствующую рекомендацию

Счетная палата КР провела аудит в Государственной ипотечной компании КР за 2016 год.



По итогам аудита отмечается, что деятельность ГИК по применению нормативно-правовых актов для реализации Программы «Доступное жилье», Закона об акционерных обществах и соответствующих поднормативных документов на протяжении 2016 года соответствовала во всех существенных аспектах надлежащим критериям аудита, за исключением ряда вопросов.



В частности, изменение и дополнение нормативно-правовых актов по реализации Программы «Доступное жилье» не создало все нормативные условия для ее выполнения в 2016 году, и привело к применению метода инвестирования кредитов вместо метода рефинансирования выданных кредитов, установленного Постановлением Правительства КР №560 от 5 августа 2015 года.



Вместе с тем аудит отмечает отсутствие достаточных действий в части повышения доступности жилья для всех категорий граждан. В результате, ссуды выданы только ограниченному контингенту платежеспособных лиц, работающих в бюджетной сфере, у которых в семье имеется высокий дополнительный доход.



На недоступность государственной ипотеки для бюджетной сферы повлияла высокая процентная ставка, образовавшаяся вследствие заключения Генеральных соглашений с банками-партнерами с предоставлением добавленной 5% годовой ставки наряду с 3% ставкой (ранее 5%) бюджетной ссуды, полученной от Министерства финансов КР.



Кроме того, аудит считает, что распределение остатков средств ОАО на расчетных счетах в коммерческих банках под низкие проценты приводит к снижению дохода для компании.



Счетная палата по итогам аудита рекомендовала Правительству КР рассмотреть вопросы по повышению доступности ипотечных кредитов для работников бюджетной сферы по направлению «Льготная ипотека» за счет снижения стоимости ипотеки и размера первоначального взноса, запуска механизма субсидирования кредитов, а также обеспечения более дешевыми источниками финансирования; снижению стоимости государственной ипотеки посредством снижения доходов ОАО и коммерческих банков-партнеров, а также процентов по государственным ценным бумагам; разработке отдельных справедливых критериев отбора участников для каждого направления Программы «Доступное жилье 2015-2020», заменив Временное положение постоянным нормативным документом; полному финансированию средств, выделенных для функционирования вышеуказанной Программы; упрощению процедуры формирования и утверждения списков.



Материалы аудита направлены президенту, в Жогорку кенеш, Секретариат Совета безопасности, правительство КР, Фонд по управлению государственным имуществом КР и объект аудита.



Пресс-служба Счетной палаты

Vesti.kg