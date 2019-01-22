Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров встретился с жителями Ноокатского, Алайского районов Ошской области

Бишкек, “Саясат. kg”. Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров встретился с жителями Ноокатского, Алайского районов Ошской области, сообщает пресс-служба ведомства.

На встречу с министром пришли аксакалы, представители малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, люди с ограниченными возможностями здоровья и родители детей с инвалидностью.

Больше всего присутствующих интересовали вопросы оплаты труда персонального ассистенста, ужахивающего за детьми с ограниченными возможностями здоровья, назначения и выплаты пособий«үй-бүлөгө көмөк», «балага сүйүнчү», предоставления кресел-колясок и путевок на санатарно-курортное лечение.

«Как известно с 1 января т.г. родителям детей с ОВЗ будут выплачиваться заработная плата в размере прожиточного минимума, которая на сегодняшний день составляет около 5 тысяч сомов. Нам часто задают вопросы, почему только 6 тысяч детей с ОВЗ могут претендовать на услугу персонального ассистента. В этой связи хочу отметить, что постепенно мы постараемся охватить и других ЛОВЗ, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и надзоре», - сказал он.

Глава Минсоцразвития напомнил, что во всех областях в почтовых отделениях, зданиях айыл окмоту, ФАПов, а также в других общедоступных местах вывешиваются полные списки получателей пособия.

«Это позволит самим местным жителям контролировать правильность назначения и выплаты пособия, малообеспеченным семьям, которые реально нуждаются в государственной поддержке», - отметил Улукбек Кочкоров.

В ходе рабочей поездки в Ошскую область Министр встретился с жителями Кара-Кульджинского, Узгенского, Кара-Суйского, Араванского районов, где также поднимались аналогичные вопросы.