Госстрой: Современные элитки Бишкека выдержат землетрясение в 9 баллов

«Современные элитки смогут выдержать землетрясение силой в 9 баллов», — заявил сегодня на пресс-конференции статс-секретарь Госстроя Кыргызстана Самат Борубаев.
По его словам, при введении в эксплуатацию новых зданий их проверяет специальная комиссия. Если у застройщика есть все документы и разрешение Госстроя, то они безопасны.
Если объекты построили самовольно, мы не можем отвечать за их безопасность и соответствие нормам. - Самат Борубаев
Он рассказал, что в 2018 году актуализировали шесть СНиПов в сфере строительства. В том числе уточнили нормы о застройке Иссык-Атинского разлома. Предусмотрено, что на нем строить нельзя. Строительство можно начинать в 500 метрах от разлома и здания не выше двух этажей, еще через 500 метров — в пять этажей. Через полтора километра от разлома высотность зданий зависит от проекта.
Город Бишкек имеет две сейсмоопасные зоны, но более опасен так называемый Иссык-Атинский разлом в южной части столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106812/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!