Госстрой: Современные элитки Бишкека выдержат землетрясение в 9 баллов

«Современные элитки смогут выдержать землетрясение силой в 9 баллов», — заявил сегодня на пресс-конференции статс-секретарь Госстроя Кыргызстана Самат Борубаев.

По его словам, при введении в эксплуатацию новых зданий их проверяет специальная комиссия. Если у застройщика есть все документы и разрешение Госстроя, то они безопасны.

Если объекты построили самовольно, мы не можем отвечать за их безопасность и соответствие нормам. - Самат Борубаев



Он рассказал, что в 2018 году актуализировали шесть СНиПов в сфере строительства. В том числе уточнили нормы о застройке Иссык-Атинского разлома. Предусмотрено, что на нем строить нельзя. Строительство можно начинать в 500 метрах от разлома и здания не выше двух этажей, еще через 500 метров — в пять этажей. Через полтора километра от разлома высотность зданий зависит от проекта.

Город Бишкек имеет две сейсмоопасные зоны, но более опасен так называемый Иссык-Атинский разлом в южной части столицы.

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