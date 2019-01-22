Госипотечная компания ничего не сделала, чтобы бюджетники смогли получить жилье

Государственная ипотечная компания ничего не сделала для того, чтобы бюджетники смогли получить жилье. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты Кыргызстана по итогам проверки ГИК.

Аудит отмечает отсутствие достаточных действий в части повышения доступности жилья для всех категорий граждан. В результате ссуды выданы только ограниченному контингенту платежеспособных лиц, работающих в бюджетной сфере, у которых в семье имеется высокий дополнительный доход.

На недоступность государственной ипотеки для бюджетной сферы повлияла высокая процентная ставка, образовавшаяся вследствие заключения соглашений с банками-партнерами с предоставлением добавленной пятипроцентной годовой ставки наряду с трехпроцентной ставкой бюджетной ссуды, полученной от Министерства финансов.

Распределение остатков средств ГИК на расчетных счетах в коммерческих банках под низкие проценты приводит к снижению дохода компании.

Счетная палата по итогам аудита рекомендовала правительству рассмотреть вопросы о повышении доступности ипотечных кредитов для работников бюджетной сферы по направлению «Льготная ипотека» за счет снижения стоимости ипотеки и размера первоначального взноса, запуска механизма субсидирования кредитов, а также обеспечения более дешевыми источниками финансирования.



Необходимо разработать отдельные справедливые критерии отбора участников для каждого направления программы «Доступное жилье — 2015-2020».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106820