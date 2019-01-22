В Кыргызстане в 2018 году реализовали девять инвестпроектов на $28,2 миллиона

В Кыргызстане в 2018 году заработали девять инвестиционных проектов на $28,2 миллиона.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек.

По его словам, благодаря проектам создали 400 рабочих мест и уплатили 3 миллиона сомов налогов.

Большая часть инвестиций пришла из Китая. Есть проекты с инвесторами из Узбекистана, Турции и Индии.

«Агентство работает с 2014 года, и сегодняшние результаты только первые. Инвестиционные проекты реализуются долго. Например, сейчас мы работаем над 21 проектом. Ожидаем запуска семи из них в 2019-м. Сейчас они на стадии строительства», — отметил Адилбек уулу Шумкарбек.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/106823/

