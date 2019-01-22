Школе не разрешили присвоить имя героически погибшего в Беслане уроженца Кыргызстана

Депутаты местного кенеша: «Он же был гражданином России»

Имя уроженца Кыргызстана Андрея Велько, героически погибшего 3 сентября 2004 года во время антитеррористической операции в Беслане, не разрешили присвоить средней школе села Жаны-Жер Чуйской области, где прошло его детство. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

«Только футбольной команде разрешили носить его имя, - написала она на своей странице в Facebook. - Но все против, чтоб дать его имя школе, где он учился... Не понимаю. Андрей Велько – пример уникального интернационализма. Украинец по национальности, он родился в Кыргызстане, служил в России, погиб на Кавказе, защищая детей Беслана».

Председатель выступившего с этой инициативой ОО «Центр славянской культуры» Иван Иванов рассказал Vesti.kg, что с помощью волонтеров объединению удалось собрать около 800 подписей в пользу присвоения учебному заведению имени майора Андрея Велько.

Но из депутатов Жаны-Жерского айыльного аймака идею поддержали только 4 из 13, большинство же выступило против.

- На сессии местного кенеша нам ответили, что Велько был «не наш», гражданин России, да еще и Герой РФ, - недоумевает Иванов. – Поинтересовались, почему бы не выбрать какого-нибудь участника баткенских событий. Мы пытались объяснить, что Велько родился в селе Жаны-Жер и учился в этой самой школе. Погиб, защищая детей Беслана! Даже наши школьники выступили на сессии в поддержку присвоения СШ его имени. Но депутаты нас, кажется, не поняли.

По словам главы общественного объединения, они посоветовали Иванову «больше не поднимать этот вопрос», назвав себя выразителями «народной воли». Видимо, по их мнению, те 800 человек, которые инициативу центра поддержали, представителями народа не являются, рассуждает он.

Впрочем, в администрации школы почтить память бывшего ученика тоже не захотели. Директор средней Жаны-Жерской школы-комплекса Меделкан Шеримбеков от предложения активистов отказался, объяснив свое решение все тем же – Андрей Велько не был гражданином Кыргызстана. Также он сослался на то, что в школе уже есть центр детского творчества имени Велько.

- Но на самом деле этот центр принадлежит школе и в случае присвоения имени посвящение просто распространилось бы на всю школу, не вызвал дублирования, - пояснил Иван Иванов. – Мы предлагали взять на себя все бюрократические вопросы и даже выделить некую сумму на ремонт школы, но нам все равно отказали.

Отметим, что в селе Жаны-Жер есть любительский подростковый футбольный клуб «Патриот» имени Андрея Велько.

Андрей Велько родился 20 февраля 1974 года в селе Жаны-Жер Кыргызской ССР в семье рабочих.

После окончания школы он поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. После проходил службу в должности командира разведывательного взвода 76-й воздушно-десантной дивизии.

В 1998 году перешёл на службу в группу «Вымпел». Не раз участвовал в спецоперациях, в том числе в освобождении заложников в Театральном центре на Дубровке 26 октября 2002 года, когда группа боевиков захватила один из залов, взяв в заложники более 900 человек.

За мужество и отвагу Велько наградили медалью Суворова и дважды медалью «За отвагу».

Во время спецоперации в Беслане 3 сентября 2004 года майор Андрей Велько в составе передовой группы выдвинулся к помещению школьной столовой, где находились 250 заложников. Он первым ворвался в дверной проем здания и открыл огонь, сдерживая натиск террористов. Таким образом он дал боевой группе возможность проникнуть в помещение и приступить к эвакуации людей.

Однако один из боевиков внезапно появился в боковом проходе коридора и открыл огонь по спецназу и заложникам. Андрей Велько мгновенно уничтожил террориста, но получил при этом смертельное ранение.

Старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления «В» ЦСН ФСБ России, майор Андрей Велько награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей (посмертно).







Vesti.kg

