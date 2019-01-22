Брат вице-мэра Бишкека готов собрать команду и плюнуть на здание правительства

Бакыт Бакетаев считает, что кабмин может совершить большую ошибку, снизив штрафы за данное нарушение

Правительство совершит большую ошибку, если снизит штрафы за плевание. Таким мнением с Vesti.kg поделился общественный деятель, известный политолог Бакыт Бакетаев.

- Ко мне обращаются граждане, возмущенные тем, что кабмин решил снизить сумму штрафов, - пояснил он. - Все говорят о том, что со вступлением в силу закона в Бишкеке стало заметно чище. Если провести опрос, то народ скажет, что штрафы нужны. Чистоплотных народов не бывает, есть чистоплотные законы. Бытует мнение, что в европейский странах никто не нарушает порядок. Но ведь это от того, что там очень высокие штрафы. А у нас все так борются с нововведениями, что складывается ощущение, будто все люди только и делают, что плюются.

Бакыт Кушбекович напомнил, что нынешний кабмин в народе окрестили «правительством плевка».

- Я хочу заявить, что если кабинет министров все-таки снизит штрафы за это нарушение, я соберу как минимум десять человек и мы плюнем на здание правительства, - предупредил он. - Пусть и заплатим за это по тысяче сомов. Не такие уж большие деньги.

Напомним, ранее Vesti.kg писали, что вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщил журналистам о намерении правительства выступить за снижение штрафов за плевание.

«В связи с общественным резонансом мы обсудили данный вопрос с экспертами и пришли к выводу, что штрафы стоит снизить. Пункт о плевании был внесен в Кодекс уже во время его обсуждения в Жогорку Кенеше по инициативе депутатов. Это нарушение внесено в 71 статью. Сумма штрафа по ней составляет 5,5 тысяч сомов. Изменить это мы не можем. Поэтому мы предлагаем "плевание" внести в статью 53 "Курение табачных изделий в запрещенных местах", которая предполагает штраф в 1000 сомов», - процитировали Разакова отечественные СМИ.

Отметим, политолог Бакыт Бакетаев является родным братом первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева.



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