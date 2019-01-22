Кыргызстанка неделю жила в московском метро после ссоры с мужем

Воссоединиться семье помог женсовет соотечественниц в Москве

Кыргызстанка с двумя детьми целую неделю жила в московском метро, сбежав от распускающего руки супруга. Вернуть ее домой помоги члены женского совета соотечественниц в Москве, рассказала Vesti.kg сотрудница аналогичного объединения в Нарыне Динара Усупова.

У семьи был сравнительно небольшой достаток, и муж имел обыкновение срывать раздражение, поколачивая свою супругу. Осенью 2018 года женщина не выдержала очередной ссоры и ушла из дома вместе с грудничком и малышом 5 лет.

Поскольку родственников и близких друзей в российской столице у кыргызстанки не было, жить ей пришлось в метро. Неизвестно, сколько бы времени она провела на улице, если бы ее не заметили члены женсовета..

Те вернули соотечественницу домой, провели с ее мужем воспитательную работу и организовали сбор помощи для этой семьи.

- Что меня удивляет – так это то, что жена неделю пропадает в чужом городе, а муж ничего не предпринимает, - возмутилась Усупова. – Он же знает, что ей некуда пойти, что она живет на улице. Как не стыдно?!

Получив деньги и подгузники, буйный супруг успокоился. По данным женсовета, сейчас на побои кыргызстанка не жалуется.

Женские советы в Кыргызстане тесно сотрудничают с московским филиалом, возглавляемым Урмат Байматовой.

Сейчас инициативные женщины собираются заняться другой соотечественницей, оказавшейся в трудной ситуации. Оставшись вдовой, кыргызстанка вместе с двумя детьми уехала на заработки в российскую столицу. Но в местную школу она записала только младшего.

- Старшей девочке летом исполнится 16 лет, и мать решила, что она должна работать, а не учиться, - поведала Усупова. – Но это неправильно, нужно позволить девочке окончить школу. Этим тоже займется женсовет.

Данная публикация выпущена в рамках проекта «Развитие комплексной системы правовой и информационной поддержки мигрантов и содействие в защите их прав», реализуемого ОО «Ресурсным центром для пожилых».



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