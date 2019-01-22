В КР хотят запретить называть спиртные напитки именами героев эпоса «Манас»

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесли законопроект, по которому предлагают запретить называть алкогольные напитки именами героев эпоса «Манас».

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесли законопроект, по которому предлагают запретить называть алкогольные напитки именами героев эпоса «Манас».

С инициативой о внесении поправок в Закон «Об эпосе «Манас» выступил депутат Тазабек Икрамов. Согласно новшествам вводится запрет на использование термина «Манас», а также имен героических положительных персонажей эпоса «Манас» (Манас, Бакай, Семетей, Каныкей и Сейтек) в выпуске алкогольной и табачной продукции:

- На сегодняшний день возникла необходимость в повышении уровня идеологии и сознания населения, проведения работы в воспитательном плане по отношению к нашим исконным святыням. То есть если у наших детей спросят: «Знаешь ли ты «Манас»?», не должно быть так, что он ответит: «Да, я знаю коньяк «Манас». Говоря об идеологии, мы делаем упор на то, что «являемся потомками Манаса». Мы должны показать высокий уровень нашего Манаса детям и потомкам, чтобы они получили настоящий урок и пример для подражания.

«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире. Трилогия по сказаниям Саякбая Каралаева состоит из более чем 500 тысяч строк.

В Кыргызстане под названиями «Манас», «Семетей», «Бакай» выпускают водку и коньяк.