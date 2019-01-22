Роста инвалидности на общую численность населения в процентном соотношении не наблюдается

Бишкек, "Саясат. kg". Роста инвалидности на общую численность населения в процентном соотношении не наблюдается.

Об этом отметили в Республиканском Центре медико-социальной экспертизы при Министерстве труда и социального развития КР, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметила директор Республиканского Центра МСЭ Жаныл Акбаева, с 2010 года наблюдается постепенный рост населения среди детей, взрослых, в трудоспособном возрасте и среди пенсионного возраста. За период с 1990 года в Республике отмечается рост общего населения с 4 424 900 чел. до 6 140 200 человек в 2016 году. В 2017 году в сравнении с 2016 годом отмечается увеличение всего населения на 113 437 чел., в том числе среди 18 лет и старше на 75 484 чел. (2,0%). Параллельно растет численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в республике, обратившихся в органы социальной защиты для получения пенсий и пособий.

По данным РЦМСЭ в 2017 году общее число освидетельствованных и признанных ЛОВЗ старше 18 составило – 64 793 человек. В 2016 году – 65 708 и в 2015 году – 65 322 человек.

Директор РЦМСЭ Жаныл Акбаева рассказала, что установление инвалидности (освидетельствование и переосвидетельствование) гражданам прерогатива территориальных Медико-экспертных комиссий. РЦ МСЭ - контрольный орган, который освидетельствует по обжалованию и контролю, оказывает консультативную помощь территориальным МСЭК, проводит по собственной инициативе повторное освидетельствование граждан.

Также она сообщила, что в Центре создана комиссия по антикоррупционным мерам, куда граждане могут обратиться в случае нарушениях их прав. По ее словам председатели территориальных (межрайонных и городских) МСЭК назначаются на один трехлетний срок. За последние годы проведены кадровые ротации в целях предупреждения возникновения коррупционных связей. 3 председателя МСЭК понижены в должности, 6 врачей-экспертов получили дисциплинарные взыскания и ротированы (несмотря на то, что факт «дачи взятки не подтвержден»), решением суда 1 председатель МСЭК уволен. Проводится регулярное обучение врачей-экспертов, также повышена заработная плата до 50 %.