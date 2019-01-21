Кыргызстан сменит своих представителей в Centerra Gold

«Кыргызалтын» объявил конкурсный отбор двух кандидатов в независимые члены совета директоров компании Centerra Gold, выдвигаемых от кыргызской стороны.
Об этом сообщил официальный сайт ОАО.
Отмечено, что конкурсный отбор пройдет в два этапа. На первом межведомственная комиссия оценит поданные заявки и выберет наиболее подходящих кандидатов. На втором — претенденты пройдут собеседование.
Для кандидатов в СД Centerra Gold выдвинули ряд требований. Они должны иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование в сфере горнорудной промышленности и опыт работы по специальности. Важно наличие опыта работы в органах управления коммерческих организаций, знание специфики работы горнодобывающих предприятий, основ бухгалтерского учета и финансов, принципов корпоративного управления, механизмов работы международных финансовых рынков.
Кандидат должен свободно владеть английским и не зависеть от правительства Кыргызстана, у него должна быть безупречная репутация, отсутствие судимости, запретов на въезд в Канаду и другие страны.
Кандидат должен быть гражданином Кыргызстана не моложе 30 лет и не старше 67. Заявки от потенциальных кандидатов «Кыргызалтын» принимает до 31 января 2019 года.
В совете директоров Centerra Gold 11 человек. Кыргызстан представляют два независимых представителя и один член СД, который зависит от ОАО «Кыргызалтын». В 2018-м из состава совета директоров вышел Нурлан Кыштобаев. Его сменил председатель совета директоров «Кыргызалтына» Аскар Оскомбаев. После увольнения из ОАО Бектура Сагынова его место в Centerra Gold стало вакантно. На сегодня интересы Кыргызстана в Centerra Gold представляет только Эдуард Кубатов. Однако после конкурса и он может покинуть пост.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/106741/
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