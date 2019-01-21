Придание ак-калпаку статуса культурного символа. С законом согласны не все

В Кыргызстане хотят придать национальному головному убору ак-калпаку статус культурного символа.

Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

По его словам, в течение года он работал над законопроектом, который защитит национальный головной убор и придаст ему статус культурного символа.



«В адрес депутатов поступало много писем от общественности. В социальных сетях было большое обсуждение, взрыв, когда на собаку надели калпак. Могут быть спорные вопросы: нужен такой закон или нет, но раз мы кыргызские сыны, то должны уважать колпак и гордиться им», — сказал он и добавил, что в народе поддерживают законопроект.

Инициаторы предлагают наказывать тех, кто использует ак-калпак не по назначению или совершает оскорбительные действия в отношении головного убора. Размер штрафа определит правительство.

Тазабек Икрамов предложил добавить пункт, чтобы на открытии сессии Жогорку Кенеша мужчины приходили в белых калпаках.

Садык Шер-Нияз отметил, что готов сердцем проголосовать за этот закон. «Но с другой стороны, завтра будем рассматривать закон о юрте, кара жорго. К чему это может привести?» — сказал он.



Депутат напомнил историю, когда канадец неправильно отозвался о чучуке. «За ним все гонялись и поймали в аэропорту как преступника. Он при каком мнении остался? Конечно, патриотизм нужен, но его надо правильно выражать», — сказал он.

Альфия Самигуллина поинтересовалась, знаком ли Экмат Байбакпаев с заключением правительства, где говорится о необходимости доработки законопроекта.

«Да, знаком. Но если Министерство культуры не может внести достойный законопроект... Пусть внесут, я готов свой отозвать», — сказал он.

Представитель правительства отметила, что ак-калпак включен в список нематериального культурного наследия Кыргызстана и охраняется законом о нематериальном наследии.

Экмат Байбакпаев заявил, что готов доработать законопроект с учетом замечаний.

Ссылка: https://24.kg/vlast/106744/

