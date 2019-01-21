Работники Госцирка сегодня вышли на акцию протеста к зданию парламента.
Как рассказал журналистам руководитель труппы Данияр Болокбаев, они требуют назначения генерального директора, знающего и разбирающегося в цирковом искусстве. Митингующие предлагают свою кандидатуру из числа работников цирка – воздушную гимнастку Аиду Акматову.
Они возмущены тем, что директора не назначают уже 45 дней, а коллективу не говорят, кого рассматривают на эту должность. В случае невыполнения требований 35 артистов Госцирка из 40 намерены написать заявления об увольнении.
Прежний руководитель Госцирка Курмангазы Исанаев, работавший с 2004 года, в конце 2018 года уволился из-за недовольства коллектива. Обязанности директора были возложены на Дарью Кусеинову.
Сообщается, что Министерство культуры, информации и туризма знакомится с программами кандидатов на должность гендиректора Кыргызского государственного цирка. Как сообщил министр культуры Азамат Жаманкулов, на пост руководителя претендуют четыре человека.
Кыргызский государственный цирк основан в 1962 году. Сейчас в нем работает 130 человек, около 40 из которых – артисты.
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