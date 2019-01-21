У «Белого дома» в Бишкеке митинговали "циркачи"

Работники Госцирка сегодня вышли на акцию протеста к зданию парламента.

Как рассказал журналистам руководитель труппы Данияр Болокбаев, они требуют назначения генерального директора, знающего и разбирающегося в цирковом искусстве. Митингующие предлагают свою кандидатуру из числа работников цирка – воздушную гимнастку Аиду Акматову.

Они возмущены тем, что директора не назначают уже 45 дней, а коллективу не говорят, кого рассматривают на эту должность. В случае невыполнения требований 35 артистов Госцирка из 40 намерены написать заявления об увольнении.

Прежний руководитель Госцирка Курмангазы Исанаев, работавший с 2004 года, в конце 2018 года уволился из-за недовольства коллектива. Обязанности директора были возложены на Дарью Кусеинову.

Сообщается, что Министерство культуры, информации и туризма знакомится с программами кандидатов на должность гендиректора Кыргызского государственного цирка. Как сообщил министр культуры Азамат Жаманкулов, на пост руководителя претендуют четыре человека.

Кыргызский государственный цирк основан в 1962 году. Сейчас в нем работает 130 человек, около 40 из которых – артисты.



