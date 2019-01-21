В Джалал-Абадской области реализовано 350 проектов, в рамках которых более 7500 малоимущих семей получили продовольственную поддержку

Бишкек, "Саясат. kg". Партнеры посетили цех по производству сухофруктов и пастилы, открытый в сентябре 2018 года. Цех оснащен современным производственным и упаковочным оборудованием, который позволяет производит до 2 тонн разнообразаной продукции в месяц (в зависимости от сезона).
Заместитель министра труда и социального развития Камалдин Токтосартов и руководитель офиса ВПП ООН в Оше Люк Патенад посетили Джалал-Абадскую область для анализа эффективности совместных полевых проектов помощи малоимущим семьям, которые выполняются в рамках Странового стратегического плана ВПП ООН на 2018-2022гг., утвержденного Правительством КР, сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.
Представители МТСР И ВПП ООН встретились с заместителем полномочным представителем Правительства в Джалал-Абадской области Ырысбеком Ызабековым и акимами всех пилотных районов, чтобы оценить результаты совместных полевых проектов, узнать о приоритетах местного развития и скорректировать рабочие планы на 2019 г.
Так за прошлый год в Джалал-Абадской области было реализовано свыше 350 проектов, в рамках которых более 7 500 малоимущих семей получили продовольственную поддержку в виде обогащенной муки и растительного масла. Общий объем продовольственной помощи составил более 2 120 тонн. И еще около 80 малообеспеченных домохозяйств получили денежную помощь за выполненную работу по реабилитации инфраструктуры и профтехобучению. В общей сложности, около 44 000 человек из наиболее уязвимых слоев населения Джалал-Абадской области были охвачены продовольственной помощью в рамках совместных проектов МТСР и ВПП ООН.
Полевые проекты, выполненные в Джалал-Абадской области, включали ремонт и строительство ирригационных систем, укрепление берегов рек, строительство и восстановление мостов и дорог внутри сел, курсы профтехобучения, развитие овощеводства и ремесленничества. Кроме того, в Джалал-Абадской области открыты 3 мини-цеха по переработке и производству сельхозпродукции – производство молочной продукции, сухофруктов, консервация овощей и фруктов.
Партнеры посетили цех по производству сухофруктов и пастилы, открытый в сентябре 2018 года. Цех оснащен современным производственным и упаковочным оборудованием, который позволяет производит до 2 тонн разнообразаной продукции в месяц (в зависимости от сезона).
Также в рамках мероприятия 8 районным управлениям труда и социального развития и 9 пилотным айыл окмоту вручено 17 наборов офисной техники (настольные компьютеры и многофункциональные принтеры).
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