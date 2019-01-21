"Претензий нет". Знахаря Хашима Зайналиева отпустили из зала суда

Знахаря Хашима Зайналиева отпустили из зала суда. Дело прекращено в связи с ходатайством потерпевшего.

Об этом сообщили журналисты телеканала "Апрель".

Отмечается, что потерпевший ходатайствовал в суде и сообщил о том, что Зайналиев выплатил ему материальный ущерб.



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Напомним, в конце ноября 2018 года в детское отделение Национального центра онкологии и гематологии поступила пятилетняя девочка в тяжелом состоянии после "лечения" знахаря Хашима Зайналиева, который не имеет медицинского образования. Родители обратились в больницу впервые с уже установленным ребенку диагнозом "рак крови" в Оше. Там лечиться не захотели, приехали в Бишкек. Врачи хотели положить девочку в стационар, но когда родители узнали, что надо проводить химиотерапию, отказались.

Оказалось, что больше недели родственники девочки лечили ее у знахаря, который давал 100% гарантии на излечение. В ГУВД Бишкека сообщили, что 7 декабря следственной службой возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное врачевание". Позже стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела по статье "Мошенничество" УК КР. Зайналиев находится в СИЗО-1.



Хашим Зайналиев давно известен своими одиозными методами лечения. Узнала о нем общественность после того, как одна из его пациенток скончалась осенью 2016 года - у женщины был рак груди, и знахарь ампутировал ей грудь без наркоза.

Тогда милиция возбудила против него уголовное дело по статье "Незаконное врачевание", но в итоге дело не дошло до суда из-за того, что родные погибшей не стали поддерживать обвинение против знахаря.



Сам Зайналиев заявил, что родственники женщины сами просили его ампутировать грудь пациентке, на что он согласился после долгих уговоров.

Министерство здравоохранения совместно с милицией попыталось закрыть клинику знахаря, но его пациенты встали на защиту врачевателя и отказались переезжать в Национальный онкологический центр.

Зайналиев известен своими нетрадиционными методами лечения. Он использует неэффективные травы и уколы с неясным содержимым во влагалище в борьбе с онкологическими заболеваниями.

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