Известные кыргызстанцы, у которых несколько жен

В Кыргызстане отношения мужчины и женщины регулируются законом.

В соответствии со статьей 153 Уголовного кодекса двоеженство или многоженство наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Однако это не мешает людям иметь отношения на стороне и даже заводить детей. Особенно влиятельным и знаменитым людям страны.





Kaktus.media вспоминает случаи, когда публичные люди не скрывали то, что имеют несколько жен, и даже пропагандировали такой образ жизни. На самом деле этот список может быть намного больше, учитывая то, что большинство из двоеженцев тщательно скрывают свои отношения из-за занимаемой высокой должности или публичности.

Турсунбай Бакир уулу



Бывший омбудсмен несколько раз был женат, и каждая из жен была еще моложе предыдущей. Его подозревали в том, что он состоит в супружеских отношениях со всеми ними одновременно. И Турсунбай Бакир уулу сам подливал масла в огонь тем, что советовал другим мужчинам, согласно шариату, заводить несколько семей.

"Если жена больна или не может родить, зачем разводиться? Можешь взять с ее согласия еще одну жену. Которая будет тебе не только женой, но и будет сестрой твоей жене", - говорил он в интервью радио "Азаттык".

Самый известный брак бывшего омбудсмена был с юной актрисой. В 2013 году в возрасте 55 лет он женился на 18-летней Нуризе Бурхановой. У них родились двое детей, но через несколько лет супруги разошлись.



Сам бывший омбудсмен нигде публично не признавался в многоженстве, но рассказы бывшей супруги говорили обратное.

"Он относился ко всем женам одинаково, если дарил какие-то подарки, то дарил всем", - вспоминала женщина.

Несколько лет назад Бакир уулу женился в очередной раз. Его избранницей вновь стала женщина, которая намного моложе его. А совсем недавно они зарегистрировали свои отношения.

Озубек Чотонов



По данным издания "МСН", религиозный деятель Озубек Чотонов имеет две жены и одиннадцать детей. В 2007 году он рассказывал, что поселил обеих жен в разных домах, но с общим двором, чтобы ему было удобнее посещать их. По его словам, супруги живут дружно, воспитывают детей и своим положением вполне довольны.



Чубак Жалилов



Еще одно публичное лицо, пропагандирующее многоженство, это религиозный деятель Чубак Жалилов. В прошлом году он публично признался в этом.

"Я не развелся с первой женой. Она сейчас чуть обижена, но у нее есть право обижаться. Я женился на 30-летней вдове с ребенком, которая жила в Турции. Я это ни от кого не скрываю. В соответствии с традициями я с родителями и родственниками просил руки второй жены и совершил все обряды. Я остальным женщинам советую: разрешите вашим мужьям взять вторую жену. Наши женщины уезжают в Россию, Турцию, Китай, где подвергаются разному унижению. Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их", - сказал Чубак Жалилов.

Когда на него начались нападки, Жалилов намекнул, что он не единственный, кто живет с несколькими женами. В одном из интервью он сказал, что благословлял вторые браки депутатов парламента и других известных людей. Имена двоеженцев, правда, не раскрыл.

Курманбек Бакиев



Курманбек Бакиев со своей первой женой Татьяной не разводился, и она в качестве первой леди сопровождала его на официальных мероприятиях в 2005-2010-х годах.

Но после побега Бакиева в Минск выяснилось, что все эти годы на самом деле он жил с другой женщиной, от которой имеются двое детей. С ними он и покинул Кыргызстан после апрельской революции. Сейчас семья живет в Минске, по последним данным, вторая жена Бакиева возглавляла отель "Минск", но потом уволилась.

Аскар Салымбеков



Олигарх Аскар Салымбеков тоже не скрывал от общественности то, что имеет две жены.



С первой супругой Гульмирой Мамбеталиевой у него двое сыновей, которые уже работают в семейном бизнесе. Она была доктором философских наук, занималась благотворительностью и работала вице-президентом ассоциации "Дордой". Во всех официальных сообщениях именно ее указывали как супругу олигарха. В апреле 2018 года она скончалась от длительной болезни.

Вторую семью много лет назад бизнесмен завел с телеведущей Гульжан Кулмамбетовой. По данным портала Super.kg, у них несколько детей.

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