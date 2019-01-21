Мужчина разместил в соцсетях обнаженные фото девушки. Ее брат воткнул ему в живот шпатель

В Чуйской области мужчина по имени Кубанычбек разместил в социальных сетях фото своей бывшей девушки в обнаженном виде.

Брат девушки нашел Кубанычбека и ранил металлическим предметом в живот. Суд вынес решение по данному делу.

Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

По данным следствия, летом прошлого года примерно в 18:00 около аптечного пункта Болот ударил Кубанычбека неустановленным металлическим предметом в живот. Кубанычбек попал в больницу с проникающим ранением брюшной полости. Оружие, по версии правоохранительных органов, Болот приготовил заранее.



Согласно заключению экспертизы, ранение угрожало жизни Кубанычбека.

Во время судебного заседания подсудимый вину признал. Он объяснил свой поступок тем, что с Кубанычбеком у него были плохие отношения из-за двоюродной сестры Алтынай. Кубанычбек выложил в социальных сетях фотографии Алтынай в обнаженном виде. Помимо этого, он звонил с угрозами и оскорблениями родной сестре подсудимого. Поэтому Болот решил поговорить с Кубанычбеком. Он встретил его на улице, когда тот с друзьями распивал спиртные напитки. Болот отошел по нужде, а когда вернулся, Кубанычбек держал в руке камень.

Как рассказал далее Болот, увидев его, Кубанычбек стал убегать. Добежав до аптеки, споткнулся, тогда подсудимый повалил его, и мужчины подрались. Он не помнит, как вытащил из кармана некий инструмент (назвал его шпателем) и ударил Кубанычбека в живот. Болот пояснил, что зарабатывает на жизнь ремонтом сотовых телефонов, поэтому носит с собой инструменты. Разняли мужчин подбежавшие друзья потерпевшего.

Кубанычбек во время судебного заседания рассказал, что встречался с двоюродной сестрой подсудимого. Он дал аналогичные показания, что и Болот. Добавив, что не помнит точно, кто его ударил в живот. И подчеркнув, что к подсудимому претензий не имеет.

Свидетели произошедшего отметили, что видели в руках Болота какую-то лопатку, и предполагают, что ею подсудимый и ударил в живот потерпевшего.

В итоге районный суд назначил ему наказание в виде 7 лет условно.

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