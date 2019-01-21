Минтранс не будет проводить рейды против тонированных автомобилей. Можно клеить?

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана не будет проводить рейды, направленные против затонированных автомобилей.

Об этом редакции Kaktus.media сообщил начальник управления транспортного контроля Минтранса КР Нурбек Шабданалиев.





По его словам, с 1 января 2018 года ни на одного водителя, который ездит с тонированными передними боковыми стеклами автомобиля, не наложен штраф.

"21 октября 2018 года правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Кодекс о нарушениях. Согласно поправкам, полномочия по применению санкций в отношении водителей, которые тонируют автомобили, должны снова передать МВД КР. 27 декабря 2018 года в парламенте прошло чтение по изменениям в кодекс. Завтра, 22 января, наверное, будет второе чтение. Когда поправки примут, штрафовать за тонировку снова будет МВД", - сказал Шабданалиев.

Он отметил, что ранее Минтранс КР уже объяснял, что функции наложения штрафов на водителей с тонировкой авто не будут выполнять, так как они не свойственны Министерству транспорта и дорог КР.

"До вступления в силу изменений в Кодекс о нарушениях сегодня мы это еще раз обсудим с ГУОБДД МВД КР и решим, что делать с рейдами на время образовавшегося пробела", - заключил Шабданалиев.



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