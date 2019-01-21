Предсказания на 2019 год по году рождения : вот что вас ждёт

Просто найдите свой год рождения и получите свое магическое предсказание на 2019 год Золотой Свинки.

Итак, готовы получить свое магическое предсказание на 2019 год Золотой Свинки? Тогда ищите в таблице свой год рождения, чтобы определить, кто вы на самом деле по восточному гороскопу. Свое предсказание читайте под табличкой

Обезьяна

В начале года ждите успех и разрешение вашего значимого вопроса. А вот ближе к лету соблюдайте осторожность и не болтайте лишнего, чтобы недоброжелатель не использовал против вас.

Петух

Это не лучший год для риска. Лучше сейчас укреплять свое положение. Неожиданно придет помощь от неприятного вам человека.

Собака

Покровитель года выбрал вас в любимчики. Финансовая сфера очень удачная для вас. А вот в личных отношениях лучше стараться идти на компромисс.



Свинья

Ваш год, а значит все сложиться. Ваша щедрость привлечет к вам деньги, любовь и удачу. Делитесь и вам вернется в тройном объеме.

Крыса

Это год роста для вас. Год перемен и очень большой скорости. Расслабьтесь и не волнуйтесь ни о чем. Все сложится просто замечательно.





Бык

Год учебы для вас. Вы будете учиться у каждого, кого вы встретите. Нечто важное само найдет вас.

Тигр

Многие разногласия разрешаться в вашу пользу в этом году. Очень удачный год для карьеры. Многим Тиграм предложат новую должность. Для вас это год возможностей. Однако, только от вас зависит, как вы распорядитесь ними.

Кролик (Кот)

Слушайте то, что вам подсказывает ваше чуткое сердце. Вы идете по верному пути. Золотая Свинка поддержит вас и защитит, самое главное не позволяйте себе негативных мыслей и установок.

Дракон

Проявляйте врожденную мудрость и не разрушайте то, что вам дорого. Год не самый простой. Однако, приобретения этого года станут достойной наградой за трудности.

Змея

Для вас 2019 год-это начало. Вы отлично знаете, чего именно. Начинайте с чистым сердцем.

Лошадь

Остро станет вопрос конкуренции и зависти к вам. Будьте «темной лошадкой» и не раскрывайте свои карты до последнего и все сложится в вашу пользу.

Овца

Для вас 2019 это год встреч. Удача и перемены придут вместе с ними.

Источник - http://jellyroom.su