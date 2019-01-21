Замороженная стройка здания детской онкологии. Кого может закопать Атамбаев?

Больных мест отечественной системы здравоохранения не перечесть. Одно из них — старые, не отвечающие современным стандартам здания больниц.

Детское отделение Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) не исключение.

«Здание построено в прошлом веке. Кроме детского отделения, там располагаются отделения предопухолевых заболеваний и гистологии, а также маммологический центр. В маммологическом корпусе сейчас идет капитальный ремонт, который завершится примерно в течение десяти дней. Отделение гистологии ремонтировали несколько лет назад. Детский блок не стали ремонтировать, поскольку он переедет в новое здание», — рассказал 24.kg директор этого медучреждения Эрнис Тилеков.

По его словам, центр будет рассчитан на 80 детских коек.

«Там же, как в современных клиниках, должна быть учебная, игровая комната. Кроме этого, хотим предусмотреть гостиницу для приезжих издалека. Надеюсь, что строительство в этом году продолжится», — поделился планами Эрнис Тилеков.

Когда появится здание, неизвестно.

Мечты и планы



О строительстве нового центра заговорили несколько лет назад.

«В течение восьми месяцев спонсоры вели подготовительную работу. Мы рассказали о своих потребностях, показали территории. Решено строить по тому проекту, который предложили нам россияне. Это будет уникальный центр в Центральной Азии. Все строительство полностью за счет доноров. Мало того, они и оборудовать его хотят», — рассказывал журналистам в 2017 году профессор Эмиль Макимбетов.



Как он отмечал, планировалось открыть современные лаборатории иммуногистохимии, иммунофенотипирования, цитогенетики, установить лучевое оборудование. И, самое главное, начать делать операции по пересадке костного мозга, чего сейчас в Кыргызстане, к сожалению, нет.

Готовый центр руководство детского отделения ожидало увидеть в 2018 году. Так же планировал и экс-президент Алмазбек Атамбаев, заложивший капсулу под новый комплекс в середине октября 2017-го.

Тогда Алмазбек Атамбаев заявил, что глава Госстроя Бактыбек Абдиев пообещал достроить объект до сентября 2018 года — ко дню рождения Алмазбека Атамбаева.

«Конечно, я к тому времени уже не буду президентом, но смотри, я памятливый. Сегодня мы закладываем капсулу в основание нового комплекса. Не достроишь, мы тебя закопаем», — пошутил тогда Алмазбек Атамбаев.

Сегодня в стране новый глава государства. Стройка который месяц заморожена из-за нехватки средств — велась она не за счет доноров, а бюджета.

Интересная экономия



Первоначальный эскиз современного детского центра предусматривал семь этажей. Стоил такой объект 601,3 миллиона сомов, причем без оснащения.



«Откуда появилась такая цифра, если не было проекта? Строительство нового корпуса без утвержденного проекта — это полная безответственность на грани преступной халатности», — негодовал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

После этого проект полностью пересмотрели. Стоимость уменьшили в полтора раза за счет сокращения нескольких этажей. В перспективе, по словам представителей Госархстроя, можно будет достроить три уровня.

«В принципе, всех этажей и не надо, достаточно четырех. Будет пять уровней, включая цокольный этаж», — сообщила 24.kg вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

В департаменте жилищно-гражданского строительства Госархстроя отметили, что проектно-сметная документация откорректирована и прошла госэкспертизу. Имеется разрешение на продолжение строительно-монтажных работ. Сейчас идет подготовка к тендеру.



«Подрядчик, который возвел каркас, еще не сдал полностью документацию, Госэкотехинспекция объект не приняла в связи с его корректировкой. При желании этот подрядчик сможет участвовать в тендере на общих основаниях», — пояснили в департаменте жилищно-гражданского строительства. Сказать, когда новый центр сдадут в эксплуатацию, там пока не торопятся: «Отберем подрядчика, заключим договор, установим календарный график, тогда и можно будет говорить о завершении проекта».

Общая сметная стоимость нового проекта — 371 миллион сомов. С начала строительства профинансировано 100 миллионов.

«Если в титуле капитальных строек предусмотрят большую часть средств, то основные работы в 2019 году завершим. Но оснастить центр вряд ли успеем», — призналась Алтынай Омурбекова.

По словам заведующей детским отделением НЦОГ Гульнары Джунушалиевой, составлен перечень необходимого оборудования на $3 миллиона.

«Средства практически найдены. «Кумтор» выделял $10 миллионов, $7 миллионов перечислили на линейные ускорители, еще $3 миллиона изначально предполагалось направить на оснащение детского центра онкологии», — отметила Алтынай Омурбекова.

Впрочем, наличие источника финансирования не гарантирует быстрого решения проблемы. Ситуация с линейным ускорителем тому подтверждение. Оборудование не могут приобрести второй год. Не повторится ли аналогичная ситуация и с детским отделением?

Больных с каждым годом больше



Детское отделение сегодня рассчитано на 30 коек, но в среднем ежедневно там пребывают 45-50 пациентов. Организован там и амбулаторный прием.

Если в 2016 году через отделение прошло около 500 детей, то в 2017-м — уже 600 детей, а в 2018-м врачи приняли 780 маленьких пациентов.

Рост заболеваемости связан с условиями жизни, питанием, состоянием экологии, а также за счет улучшения выявляемости.

«Лет пять назад к нам приезжали онкогематологи из России, Германии. Уже тогда они говорили, что на наше количество детей в Кыргызстане должно быть 250-300 первичных пациентов. У нас же было около 150, а сегодня — примерно 230-250 первичных детей. Результаты по выживаемости также улучшаются. К примеру, выживаемость по лимфобластному лейкозу составляет примерно 80 процентов, по опухоли почек — практически 90 процентов», — отметила Гульнара Джунушалиева.

«Чтобы дать адекватный курс лечения, нам нужны мощная лаборатория, аппаратура и условия. После химиотерапии ребенку необходимо создать определенные условия (чистый воздух, обособленная палата)», — добавила она.

Сегодня же в палатах размещают по четыре ребенка и столько же родителей. Когда поступают подростки, то родителям даже прилечь негде (вместе они не помещаются на кровати). Обеспечить качественное лечение и высокие результаты в таких условиях крайне сложно.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106690/

