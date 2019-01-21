В Бишкеке артисты госцирка намерены выйти на митинг к «Белому дому». Об этом сообщил коллектив учреждения.
По их данным, коллектив цирка принял решение дать представление на улицах Бишкека.
«Мы устроим представление под открытым небом и таким образом выразим протест по поводу интриг начавшихся вокруг назначения руководителя. Нам стало известно о том, что появилась масса претендентов на пост директора цирка и именно поэтому Министерство культуры тянет с утверждением в должности того, которые всецело поддерживает творческий коллектив. Нам навязывали балетмейстера, кинорежиссера и даже бывшую осужденную за хищения. Но коллектив придерживается принципиальной позиции и уже выбрасывать своего руководителя из цирковой среды», говорится в сообщении.
Коллектив цирка предполагает, что вокруг назначения директора начались коррупционные игры.
«И мы выражаем им решительный протест. Чтобы привести в цирк чуждого и постороннего человека, придумали даже некий конкурс, условия которого составлены, так что позволяют избавиться от неугодного руководителя и протащить на должность очередного вороватого чиновника. В этой ситуации, мы вынуждены выйти на митинги и дать открытое представление под открытым небом. Теперь мы хотим, чтобы нас услышал президент. Пока чиновники не слышат, все наши обращения и требования. Поэтому, нами принято коллективное решение уволиться из цирка всей труппой. Цирк мы оставляем министру, а арену тем, кто обходными путями пытается занять должность директора. Таким образом, мы выражаем протест всем коррупционным проявлениям, с которыми мы столкнулись в последнее время. До встречи. Дорогие зрители», – сообщили артисты.
Напомним, бывший глава учреждения Курмангазы Исанаев освобожден от занимаемой должности. Он возглавлял столичный цирк с 2004 года.
В связи с этим в редакцию K-News обратился коллектив учреждения.
«Мы против назначения на должность директора человека, чья деятельность никогда не была связана с цирком. Нам, артистам стало известно, что на вакантное место директора, рассматривается кандидатура балетмейстера Зарылбек Алдажарбековича Молдобакирова Мы уважаем его творческую деятельность и вклад в развитие культуры, однако вынуждены отметить, что человеку не занимавшемуся цирковым искусством, будет сложно решить те проблемы которые копились в цирке не одно десятилетие», – говорится в письме.
Автор К-Nеws
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!