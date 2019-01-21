В Бишкеке артисты госцирка намерены выйти на митинг

В Бишкеке артисты госцирка намерены выйти на митинг к «Белому дому». Об этом сообщил коллектив учреждения.

По их данным, коллектив цирка принял решение дать представление на улицах Бишкека.

«Мы устроим представление под открытым небом и таким образом выразим протест по поводу интриг начавшихся вокруг назначения руководителя. Нам стало известно о том, что появилась масса претендентов на пост директора цирка и именно поэтому Министерство культуры тянет с утверждением в должности того, которые всецело поддерживает творческий коллектив. Нам навязывали балетмейстера, кинорежиссера и даже бывшую осужденную за хищения. Но коллектив придерживается принципиальной позиции и уже выбрасывать своего руководителя из цирковой среды», говорится в сообщении.

Коллектив цирка предполагает, что вокруг назначения директора начались коррупционные игры.

«И мы выражаем им решительный протест. Чтобы привести в цирк чуждого и постороннего человека, придумали даже некий конкурс, условия которого составлены, так что позволяют избавиться от неугодного руководителя и протащить на должность очередного вороватого чиновника. В этой ситуации, мы вынуждены выйти на митинги и дать открытое представление под открытым небом. Теперь мы хотим, чтобы нас услышал президент. Пока чиновники не слышат, все наши обращения и требования. Поэтому, нами принято коллективное решение уволиться из цирка всей труппой. Цирк мы оставляем министру, а арену тем, кто обходными путями пытается занять должность директора. Таким образом, мы выражаем протест всем коррупционным проявлениям, с которыми мы столкнулись в последнее время. До встречи. Дорогие зрители», – сообщили артисты.

Напомним, бывший глава учреждения Курмангазы Исанаев освобожден от занимаемой должности. Он возглавлял столичный цирк с 2004 года.

В связи с этим в редакцию K-News обратился коллектив учреждения.

«Мы против назначения на должность директора человека, чья деятельность никогда не была связана с цирком. Нам, артистам стало известно, что на вакантное место директора, рассматривается кандидатура балетмейстера Зарылбек Алдажарбековича Молдобакирова Мы уважаем его творческую деятельность и вклад в развитие культуры, однако вынуждены отметить, что человеку не занимавшемуся цирковым искусством, будет сложно решить те проблемы которые копились в цирке не одно десятилетие», – говорится в письме.

Автор К-Nеws