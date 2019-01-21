Аликбек Джекшенкулов расхвалил парламент, чтобы избраться на должность посла

Указом президента Сооронбая Жээнбекова послом Кыргызской Республики в России стал Аликбек Джекшенкулов, в Китае – Канайым Бактыгулова, в Южной Корее – Динара Кемелова, в США – Болот Отунбаев.
Их кандидатуры были рассмотрены в комитете парламента по международным делам, обороне и безопасности. На заседании комитета Аликбек Джекшенкулов, отвечая на вопрос депутата, умудрился расхвалить Жогорку Кенеш. «Огромна разница между действующим парламентом и парламентом времен Атамбаева. Мне нужно это отметить. Работе нынешнего парламента я ставлю оценку «5», - сказал Джекшенкулов.
Непонятно, о каких разных парламентах говорит дипломат. Действующий парламент был избран в 2015 году, при Атамбаеве. Эти депутаты сидят в Жогорку Кенеше уже третий год. Депутатов критикуют за то, что они и сейчас выполняют волю президента так же, как это было при Атамбаеве.
Источник: газета «Супер-Инфо» №846 от 18.01.2019 / стр. 4, gezitter. org
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