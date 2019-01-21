Месят Мискенбаева

Началось психологическое давление правоохранительных органов на экс-депутата, героя Апреля Мээрбека Мискенбаева.

Вчера он был вызван на допрос Службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве. Известно, в настоящее время жена Мээрбека Мискенбаева тяжело больна, лежит в больнице. Она не может самостоятельно ходить, поэтому Мээрбек мырза сам ухаживает за ней. Возникает вопрос: Кто дает приказ правоохранительным органам допрашивать и допрашивать, не принимая во внимание такое обстоятельство? По дошедшей к нам информации, власть словно бы стремится посадить Мискенбаева.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №2 от 18.01.2019/стр.2, gezitter. org