Месят Мискенбаева

Началось психологическое давление правоохранительных органов на экс-депутата, героя Апреля Мээрбека Мискенбаева.
Вчера он был вызван на допрос Службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве. Известно, в настоящее время жена Мээрбека Мискенбаева тяжело больна, лежит в больнице. Она не может самостоятельно ходить, поэтому Мээрбек мырза сам ухаживает за ней. Возникает вопрос: Кто дает приказ правоохранительным органам допрашивать и допрашивать, не принимая во внимание такое обстоятельство? По дошедшей к нам информации, власть словно бы стремится посадить Мискенбаева.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №2 от 18.01.2019/стр.2, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!