В Кыргызстане ак-калпаку предлагают придать статус культурного символа

21 января на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению планируется рассмотреть законопроект «О придании национальному головному убору ак-калпак статуса культурного символа».

Разработчиками документа выступают депутаты Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев (фракция «Республика – Ата Журт») и Бакирдин Субанбеков (фракция «Бир Бол»).

Напомним, ранее эти депутаты уже выносили аналогичный законопроект на общественное обсуждение весной 2018 года. Тогда авторы предлагали штрафовать виновных в надругательстве над национальным головным убором на сумму 2000 сомов (около 30 долларов). Теперь же вносится инициатива о том, чтобы наказывать физических лиц на 1000 сомов, а для юридических лиц размер штрафа составит 5000 тысяч сомов.

Ранее в парламенте предложили обязать президента и спортсменов носить ак-калпак за границей.

В Кыргызстане 5 марта отмечается как День ак-калпака и кыргызской национальной одежды.

Ак-калпак - это национальный головной убор кыргызов.