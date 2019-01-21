Международная организация: "Не улучшается ситуация с правами женщин в Кыргызстане"

В Кыргызстане не уменьшается насилие в отношении женщин, в том числе случаи "ала качуу" [умыкания невест] и пыток.

Такие данные приведены в отчете за 2018 год международной правозащитной организации Human Rights Watch.

В отчёте, кроме того, дана положительная оценка действиям по отзыву исков к СМИ экс-президента Алмазбека Атамбаева и действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Организация отмечает, что в стране не защищены права человека, в том числе женщин.

"За последние два года было зарегистрировано более 9000 случаев насилия в отношении женщин и детей и возбуждено 5456 административных дел и 784 уголовных дела.

После случая с убийством в отделении милиции Турдали кызы Бурулай агентства ООН призвали власти страны принять все необходимые меры для защиты прав женщин", - написано в отчете.

Источник: super.kg, gezitter. org