В Кыргызстане не уменьшается насилие в отношении женщин, в том числе случаи "ала качуу" [умыкания невест] и пыток.
Такие данные приведены в отчете за 2018 год международной правозащитной организации Human Rights Watch.
В отчёте, кроме того, дана положительная оценка действиям по отзыву исков к СМИ экс-президента Алмазбека Атамбаева и действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Организация отмечает, что в стране не защищены права человека, в том числе женщин.
"За последние два года было зарегистрировано более 9000 случаев насилия в отношении женщин и детей и возбуждено 5456 административных дел и 784 уголовных дела.
После случая с убийством в отделении милиции Турдали кызы Бурулай агентства ООН призвали власти страны принять все необходимые меры для защиты прав женщин", - написано в отчете.
Источник: super.kg, gezitter. org
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