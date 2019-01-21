Мурашев важнее, чем 60% населения страны?

В 1935-м году прошлого века И. Сталин говорил: «Кадры решают все, если мы не сможем повсеместно расставить отличные кадры, то у нас будут широко расставлены ноги и долгое время мы будем стоять на одном месте…»

С тех пор прошло 84 года, но его слова актуальны. По правде говоря, эти слова могли стать руководством к действию не только для Советского государства, но и для всех стран того времени. Потому что очевидно, в развитии любой страны основными фигурантами выступают кадры. К сожалению, это выражение, превратившееся в лозунг, в условиях феномена кыргызской власти, превратилось в пародию: «Кадры все снимают, убирают, обдирают». Например, на руководящих должностях в государстве сидят люди, которые показывают на «б», когда просишь показать на «а». Есть один пример.

Мы называем Кыргызстан аграрной страной. Президент С. Жээнбеков сделал призыв: «Развитие регионов – одна из основных наших задач». 60% населения Кыргызстана живет в сельской местности. Значит, сельскохозяйственная отрасль должна быть одной из приоритетных. Соответственно, должен был руководить сельским хозяйством отличный кадр, который знает в отрасли каждую точку и запятую. А кто сегодня руководит этой ответственной отраслью? Какой кадр возглавляет? Нурбек Мурашев.

Источник: газета «Айгай пресс» №2 от 18.01.2019 / стр. 3, gezitter. org