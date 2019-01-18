Бабакулова задержали как обычного нарушителя, а не организатора митинга
Гражданского активиста Аманбола Бабакулова отштрафовали не за организацию вчерашнего митинга на площади, а за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По данным ведомства, кроме Бабакулова и на других некоторых участников митинга был наложен штраф.
- На всех этих лиц согласно ст. 82 Кодекса о нарушениях КР (Неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел) в УВД Первомайского района были наложены штрафы по 3 тысячи сомов. В частности, сотрудники МВД требовали, чтобы они разошлись после 13.00 часов, как было ранее согласовано с ними. В течение месяца они должны будут оплатить штрафы, - пояснили в ГУВД Бишкека.
Помимо этого в Верховном суде сообщили VB.KG, что никто не доставлял Бабакулова вчера в Первомайский районный суд столицы якобы для избрания меры пресечения.
- Он сам туда пришел, и никто его никуда не доставлял, - сказали в ВС КР.
Отметим, ранее активист Аманбол Бабакулов заявил СМИ, что его оштрафовали как организатора митинга. И более того, что его вызвали в Первомайский суд по повестке. А вот зачем он пришел в суд - неизвестно.
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