«Головоломка» для поднебесной?

В Кыргызстане усиливаются антикитайские настроения. С декабря в Бишкеке прошли два митинга с требованием выдворить нелегальных мигрантов — китайцев из страны, не выдавать им национальные паспорта, запретить девушкам выходить замуж за китайцев.

Сегодня на площади Ала-Тоо — очередной антикитайский митинг. Народу опять не так много, но тональность митинга все та же. Официальные власти уже дали разъяснения по всем муссирующимся в обществе слухам. Прокомментировал ситуацию и Президент Сооронбай Жээнбеков, пригрозив жестко наказывать за попытки «дестабилизировать ситуацию» и испортить отношения между Бишкеком и Пекином.

10 января свой анализ происходящего в Кыргызской Республике опубликовала на своем сайте известная частная американская аналитическая и глобальная разведывательная компания Stratfor — Strategic Forecasting, Inc. (в переводе с английского — «Стратегическое прогнозирование»). Stratfor позиционирует себя как геополитическая разведывательная и консалтинговая фирма, помогающая своим клиентам определять возможности, принимать стратегические решения и управлять политическими рисками и угрозами безопасности. Список клиентов компании, которую еще называют «теневым ЦРУ», конфиденциален. Но известно, что среди них есть крупнейшие фирмы, правительственные службы США и других стран. Stratfor занимается сбором и анализом информации о событиях в мире, как из собственных, так и открытых источников информации.

Elgezit публикует текст Stratfor в полном объеме в переводе ИноСМИ (https://inosmi.ru/politic/20190110/244365018.html)

Общая картина

Китай сталкивается с нарастающим сопротивлением своим экономическим проектам в Киргизии в момент, когда Пекин расширяет экономическое присутствие в Центральной Азии посредством реализации инициативы «Один пояс, один путь». Антикитайские протесты и активность в социальных сетях предвещают Китаю более серьезные экономические и политические проблемы в центральноазиатских государствах и оказывают влияние на региональное соперничество Пекина с Россией, поскольку расширяющееся присутствие КНР в Центральной Азии создает угрозу позициям Москвы.

Что произошло

7 января в столице Киргизии Бишкеке собралось около 300 протестующих. Они выдвинули требование депортировать нелегальных китайских мигрантов, не предоставлять гражданство китайцам, вступающим в брак с жителями Киргизии, прекратить преследование киргизов в лагерях для перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и не расширять экономические связи Киргизии с КНР. На 17 января запланированы новые протесты.

После этих демонстраций президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность Китая для киргизской экономики.

«Те, кто стремятся испортить наши отношения с Китаем, не добьются своих целей», — заявил он 9 января.

За день до этого первый заместитель премьер-министра Киргизии Кубатбек Боронов весьма пренебрежительно отозвался об утверждениях протестующих по поводу китайской миграции в страну, которые активно распространяются в социальных сетях. Боронов сослался на статистику Государственной пограничной службы Киргизии, заявив, что в 2018 году в страну прибыло 35 215 граждан КНР. Это на 15% меньше, чем в 2017 году, когда в Киргизию прибыло 41 307 китайских граждан. В то же время, в 2018 году из Киргизии выехало 34 436 китайцев (в 2017 году количество выехавших составило 40 690 человек). Боронов также опроверг утверждения о том, будто Киргизия уступит Китаю часть своей территории.

Предыстория

Китай существенно расширил свои экономические связи с Киргизией и в целом с Центральной Азией, поскольку данная страна и регион играют ключевую роль в реализации его инициативы «Один пояс, один путь». Киргизия особенно активно протестует против китайской экономической деятельности, главным образом, в тех деревнях и поселках, возле которых китайцы занимаются добычей полезных ископаемых. Например, разгневанное население села Майдан Баткенской области в сентябре заперло представителей китайской золоторудной компании в грузовом металлическом контейнере, обвинив китайских рабочих из этой компании в «незаконной» разведке месторождений золота. В апреле прошлого года сельские жители из южной Джалал-Абадской области, обеспокоенные экологической ситуацией в своей местности, напали на киргизско-китайское совместное предприятие «Макмал Джи-Эл Девелопмент» (Makmal GL Developing) и подожгли его.

Почему это важно

Прошедшие 7 января антикитайские протесты указывают на растущее сопротивление китайской экспансии, развитию экономических связей и общему геополитическому влиянию Пекина в Центральной Азии. Эта демонстрация была довольно малочисленной, но она оказалась масштабнее протестов против добычи полезных ископаемых, и протестующие высказали целый ряд конкретных претензий в адрес Китая.

Важно и то, что киргизское правительство посчитало необходимым отреагировать на протесты, подчеркнув экономическую значимость КНР, разъяснив статистические данные по китайской миграции и выступив против распространения подстрекательских антикитайских высказываний в социальных сетях. Ранее несколько граждан Киргизии было задержано за распространение «провокационных заявлений» о Китае через социальные сети. Киргизское правительство пока не использует силы безопасности против протестующих, однако такое развитие событий возможно, если протесты будут усиливаться. Антикитайские демонстрации и активность в социальных сетях будет нарастать, поскольку Китай продолжает расширять свое экономическое присутствие в Киргизии. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на планах Пекина по инвестированию средств и реализации инфраструктурных проектов в данной стране и в других государствах Центральной Азии. Это также повлияет на позиции России в Центральной Азии, поскольку Москва стремится ограничить китайское влияние, пытаясь сохранить свое положение главной внешней силы в центральноазиатском регионе.

Политолог Эмиль Жураев поделился с читателями своей точкой зрения на вспышку антикитайских настроений и прокомментировал публикацию Stratfor.

— Антикитайские настроения и выступления – не новое явление в международной жизни, но то, что происходит в последнее время в Кыргызстане – нечто относительно новое для нашей страны. Митинги и суждения среди народа, в основном, о том, что в Кыргызстане некое нашествие китайцев, что их поток не контролируется, что им якобы выдано огромное количество паспортов, и – что особенно, кажется, задевает национальные чувства некоторых – что тысячи и тысячи китайцев женятся на кыргызских девушках. Но особенно более важным и актуальным вопросом является судьба кыргызов в Китае, и в этом вопросе позиция правительства Кыргызстана вызывает особенно много критики среди интересующихся граждан.

Кто же организует и мобилизует такие митинги в Кыргызстане, ответить мне сложно. Но соответствующим структурам страны это должно быть полностью известно, если они занимаются своим делом. Вопрос этот очень легко воспламеняемый, и правительству Кыргызстана будет очень сложно, если это явление усилится и распространится. Но ясно и то, что силовыми методами эти митинги нельзя останавливать. Много кому может быть на руку и дестабилизация в Кыргызстане, и рост антикитайских настроений в регионе. Но это не позволяет нам указывать куда-то пальцем, не имея подтверждений.

То, что предлагается в данной небольшой аналитике Стратфор – это попытка рассмотреть эти явления в геополитической плоскости: чем чреваты такие настроения и выступления в Центральной Азии для проекта «Инициативы Мостов и Дорог» (ранее называвшийся «Один Пояс, Один Путь») Китая, и для позиций Китая и России в этом регионе. Предлагается мысль, что ослабление позиций Китая в Центральной Азии было бы выгодно для России.

Но мне кажется, аналитики Стратфор преувеличивают возможные геополитические последствия, хотя неправильно было бы и не придавать их выводам должного значения. Ну а пока что антикитайские настроения в открытом пространстве происходят только в Кыргызстане. В Казахстане, после протестов по земельному вопросу в 2017 году, руководство страны очень строго контролирует подобную мобилизацию и вряд ли даст ей выйти наружу. Сам по себе, Кыргызстан не может влиять на геополитическую расстановку сил в регионе. К тому же, в Стратфор спешат с выводом, что такие настроения могут ослабить позиции Китая в регионе – у поднебесной есть слишком большой арсенал рычагов влияния, включая, в первую очередь, огромные долговые обязательства Кыргызстана и Таджикистана перед Пекином.

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