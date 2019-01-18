Митинг на площади Ала-Тоо: Задержанные оштрафованы на 3 тыс. сомов, каждый

Во время митинга 17 января против нелегальной миграции на площади «Ала-Тоо» задержан 21 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Милиция поясняет, что участники митинга был уведомляли мэрию Бишкека о проведении акции с 10:00 до 13:00. В час дня замначальника ГУВД Бишкека Эрлан Атантаев разъяснил митингующим, что время митинга окончено и попросил всех мирно разойтись.

В это время организатор митинга Аманбол Бабакулов выступил перед митингующим с просьбой мирно разойтись, а также сообщил гражданам о том, что была сформирована группа, которая направилась в Жогорку Кенеш, чтобы передать требования в письменной форме. Но, несмотря на это, митингующие не расходились, сообщает МВД.

В 15:00 часов делегация вернулась с Жогорку Кенеша и ее участники сказали, что требования были переданы вице-спикеру ЖК и в кратчайшие сроки получат ответ. Но митингующие граждане не расходились и пытались спровоцировать нарушение общественного порядка. После чего некоторые граждане начали нарушать общественный порядок.

В 15:30 сотрудники милиции за нарушение общественного порядка доставили в УВД Первомайского района 21 гражданина.

Все задержанные во время митинга в Бишкеке оштрафованы на 3 тыс. сомов. Участники оштрафованы согласно кодексу о нарушениях и отпущены.

«Задержанные должны будут оплатить сумму в течение месяца, если они этого не сделают, то будет начисляться пеня, в случае если они не оплатят штраф и «проценты», материалы направят в суд», — сказали в МВД.

Напомним, в Бишкеке сегодня, на главной площади Бишкека прошел митинг против незаконной миграции граждан Китая. Митингующие требовали, чтобы на выдачу кыргызского гражданства был объявлен мораторий, за исключением этнических кыргызов.

Завершился митинг разгоном его участников.

Elgezit. kg