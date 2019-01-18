Из кресла мэра за решетку. Албек Ибраимов незаконно продал пансионат

Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов подозревается в незаконной сделке по продаже пансионата «Солнечный берег»: сумма ущерба более 82 млн сомов.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР в пятницу.

Как сообщается, главным следственным управлением ГКНБ КР в рамках расследования уголовного дела по факту реализации ОАО «ТНК «Дастан» 100% пакета акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег» по заниженной стоимости в соответствии с действующими Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами Кыргызской Республики.

17 января 2019 года А.Ибраимову вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.43 ч.2 и ст.205 ч.3 п.п.1,2 (организация и руководство в растрате вверенного имущества, совершенное в особо крупном размере лицом, которому было вверено имущество в связи с исполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Установлено, что под руководством и по указанию заместителя руководителя аппарата президента Кыргызской Республики А.Ибраимова, председателем правления ОАО «ТНК «Дастан» Ю.В. были реализованы 100% акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег» по заведомо заниженной стоимости, в результате чего ущерб ОАО «ТНК «Дастан», 98% доли которого принадлежат государству в лице Фонда по управлению государственным имуществом, от указанной сделки купли-продажи составил 82 750 556 сомов.

В ходе следствия нынешний владелец 100% пакета акций ЗАО «Пансионат «Солнечный берег» М.Б. полностью возместил ущерб в размере 82 750 556 сомов.

Албек Ибраимов занимал пост заместитель руководителя аппарата президента КР в 2012-2013 г.г. До этого являлся председателем правления ОАО ТНК «Дастан». В 2016 году стал мэром города Бишкек. 18 июля 2018 на внеочередной сессии Бишкекского горкенеша депутаты выразили Ибраимову вотум недоверия, мэр был отправлен в отставку. 19 июля Албек Ибраимов был задержан сотрудниками госкомитета по национальной безопасности и заключен под стражу.

15 января в Октябрьском районном суде Бишкека начался судебный процесс над Албеком Ибраимовым и восемью его бывшими подчинёнными.

Elgezit. kg