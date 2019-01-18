Ратифицирован Договор о демаркации кыргызско-казахской государственной границы

Закон принят Жогорку Кенешем 6 декабря 2018 года.
Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о демаркации кыргызско-казахстанской государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 года в городе Астана».
Закон принят Жогорку Кенешем 6 декабря 2018 года.
Цель — приведение внутригосударственных процедур в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики».
Статьей 2 принятого Закона Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручается уведомить казахстанскую сторону о выполнении КР внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу договора.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Автор K-News
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