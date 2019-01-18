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Ратифицирован Договор о демаркации кыргызско-казахской государственной границы

Закон принят Жогорку Кенешем 6 декабря 2018 года.

 

 

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о демаркации кыргызско-казахстанской государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 года в городе Астана».

 

Закон принят Жогорку Кенешем 6 декабря 2018 года.

 

Цель — приведение внутригосударственных процедур в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики».

 

Статьей 2 принятого Закона Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручается уведомить казахстанскую сторону о выполнении КР внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу договора.

 

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

 

 

 

 

Автор K-News 

           

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