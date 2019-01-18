Организатор митинга в Бишкеке: Идти к «Белому дому» призывали провокаторы

Организатор митинга в Бишкеке Аманбол Бабакулов не намерен платить 3 тысячи сомов за организацию акции протеста против китайской экспансии.

Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, милиция задержала его в Первомайском районном суде, куда он пришел по повестке.



«Во время митинга мне вручили повестку в Первомайский районный суд на 16.00. Приехав, я узнал, что мэрия Бишкека обратилась в суд по нашему уведомлению на проведение митинга 17 января. Она решила запретить проведение митингов с 17 по 27 января. Кроме того, мы должны были завершить митинг в 13.00, а люди не расходились. Как организатора, меня оштрафовали на 3 тысячи сомов. После суда меня доставили в Первомайский РОВД. Три часа допрашивали, интересовались заказчиками митинга. Потом отпустили», — рассказал Аманбол Бабакулов.



Как отметил организатор акции, вчера на митинге были провокаторы.

«Молодые люди, которые призывали пойти на «Белый дом», — это не участники митинга. Когда милиция начала действовать, они убежали. Хочу подчеркнуть: человек, который уверен в своей правоте и приходит митинговать за идеи, не бежит», — считает Аманбол Бабакулов.

Организаторы митинга сегодня пойдут в Жогорку Кенеш, чтобы узнать судьбу своих требований.

Накануне в Бишкеке прошла акция протеста против китайской экспансии. Представителей протестующих принял вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Они передали ему свои требования. После того как протестующие не подчинились милиционерам, их разогнали. Некоторых из митингующих задержали.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106509/