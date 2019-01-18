Организатор митинга в Бишкеке: Идти к «Белому дому» призывали провокаторы

Организатор митинга в Бишкеке Аманбол Бабакулов не намерен платить 3 тысячи сомов за организацию акции протеста против китайской экспансии.
Об этом он сообщил 24.kg.
По его словам, милиция задержала его в Первомайском районном суде, куда он пришел по повестке.
«Во время митинга мне вручили повестку в Первомайский районный суд на 16.00. Приехав, я узнал, что мэрия Бишкека обратилась в суд по нашему уведомлению на проведение митинга 17 января. Она решила запретить проведение митингов с 17 по 27 января. Кроме того, мы должны были завершить митинг в 13.00, а люди не расходились. Как организатора, меня оштрафовали на 3 тысячи сомов. После суда меня доставили в Первомайский РОВД. Три часа допрашивали, интересовались заказчиками митинга. Потом отпустили», — рассказал Аманбол Бабакулов.
Как отметил организатор акции, вчера на митинге были провокаторы.
«Молодые люди, которые призывали пойти на «Белый дом», — это не участники митинга. Когда милиция начала действовать, они убежали. Хочу подчеркнуть: человек, который уверен в своей правоте и приходит митинговать за идеи, не бежит», — считает Аманбол Бабакулов.
Организаторы митинга сегодня пойдут в Жогорку Кенеш, чтобы узнать судьбу своих требований.
Накануне в Бишкеке прошла акция протеста против китайской экспансии. Представителей протестующих принял вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Они передали ему свои требования. После того как протестующие не подчинились милиционерам, их разогнали. Некоторых из митингующих задержали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106509/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!