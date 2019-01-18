Журналисты вышли на митинг с плакатами «Я против насилия милиции»

Они выступают в поддержку коллег, задержанных вчера на акции протеста на площади Ала-Тоо.
Журналисты газеты «Супер инфо» и информационного портала Super.kg вышли на митинг к ГУВД Бишкека с плакатами «Я против насилия милиции».
Они выступают в поддержку коллег, задержанных вчера на акции протеста на площади Ала-Тоо.
«Мы считаем, что задержание журналистов на митинге — это воспрепятствование выполнению профессиональных обязанностей. Милиция незаконно ограничила права журналистов», — заявила директор Super.kg Бактыгуль Сокушева.
Накануне в столице прошла акция протеста против китайской экспансии. Во время разгона митингующих задержаны сотрудники двух телеканалов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106526/
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