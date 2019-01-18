Парламент недоволен тем, что сделал своими же руками…

Депутаты Жогорку Кенеша недовольны штрафами, которые сами же утвердили. В связи с этим на заседание парламента были приглашены члены правительства, чтобы разъяснить ситуацию.
Вице-спикер Мирлан Бакиров выразил недовольство слишком высоким размером штрафов, отметил, что населению они не по карману. «Сама идея хороша, но при установлении размеров штрафов не был учтен размер заработной платы», - сказал он. Вице-премьер-министр Жениш Разаков отметил, что штраф за плевание был введен исходя из опыта Сингапура. Но устанавливая размер штрафа, правительство не сопоставило размер зарплаты в Кыргызстане и в Сингапуре.
Источник: газета «Кабар Инфо» №1 от 18.01.2019 / стр. 2, gezitter. org
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