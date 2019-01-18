Алмазбек Токторов не чувствует себя виноватым

Вице-спикер Мирлан Бакиров дал комментарий относительно жесткой критики на вчерашнем заседании Жогорку Кенеша в адрес представителя Агентства профтехобразования Талантбека Тынысова и попросил прощения.

Ну а депутат Алмазбек Токторов, когда к нему обратился fakt.kg, сказал следующее.

"Я не чувствую себя виноватым. Вы можете посмотреть по видео, однако информация искажена", - так сказал депутат.

Напомним, на пленарном заседании Жогорку Кенеша вчера, 17 января, депутат Алмазбек Токторов и вице-спикер Мирлан Бакиров подвергли жесткой критике представителя Агентства профтехобразования Талантбека Тынысова. Токторов раскритиковал его "вы пришли в Жогорку Кенеш в футболке, а вице-спикер Мирлан Бакиров отметил, что "Жогорку Кенеш не базар", и потребовал того покинуть заседание.

Источник: fakt.kg, gezitter. org