Кыргызстан терпит ущерб от загрязнения окружающей среды?

Порядка 14 процентов смертей в Кыргызстане вызваны загрязнением окружающей среды. Такие данные озвучила представитель ООН Озонния Ожиело.
"Нам причиняет вред загрязнение окружающей среды. Это влияет на здоровье людей. В 2015 году в мире около 9 млн человек умели преждевременной смерти из-за загрязнения окружающей среды", - сказала она.
По словам Озоннии Ожиело, в первую очередь страдают бедные страны. Установлено, что 90% скончавшихся проживали в странах с низкими доходами.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
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