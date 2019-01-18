Кыргызстан терпит ущерб от загрязнения окружающей среды?

Порядка 14 процентов смертей в Кыргызстане вызваны загрязнением окружающей среды. Такие данные озвучила представитель ООН Озонния Ожиело.

"Нам причиняет вред загрязнение окружающей среды. Это влияет на здоровье людей. В 2015 году в мире около 9 млн человек умели преждевременной смерти из-за загрязнения окружающей среды", - сказала она.

По словам Озоннии Ожиело, в первую очередь страдают бедные страны. Установлено, что 90% скончавшихся проживали в странах с низкими доходами.

Источник: fakt.kg, gezitter. org