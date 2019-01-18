Саадалиев: Статус Дача СУ должен решаться комплексно

Прошло два года, как произошли трагические события в поселке Дача СУ.

Сегодня вспоминали жертв авиакатастрофы, почтили их память чтением курана. Представители правительства под началом первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, представители аппарата президента и народные избранники приняли участие в мероприятии, выслушав не решаемые до этого времени проблемы местных жителей. Сколько домохозяйств в данное время живет в этом селе, исполнены ли обещания, данные жителям? Об этом в программе "Кун чекит" рассказал первый заместитель акима Сокулукского района Улан Саадалиев.

Марал: Прошло ровно два года после авиакатастрофы в Дача СУ. Что изменилось за это время?

Саадалиев: Сегодня, 16 января, мы вспоминали авиакатастрофу в Дача СУ. В память о жертвах прочитан куран. Надо отметить, с нашей стороны проведены соответствующие мероприятия. Так, восстановлены дороги, водоснабжение, электролинии. Конечно, дороги не заасфальтированы, но мы покрыли гравием. Так что слова людей о неотремонтированных дорогах не соответствуют действительности. Возможно, размыло дождями. Что касается водного вопроса, то летом вода есть в каждом дворе. Зимой воду берут из колонок, которые имеются на каждой улице.

Марал: Сколько домохозяйств в данное время есть в Дача СУ? Остались нерешённые проблемы жителей?

Саадалиев: На данное время в Дача СУ более 150 домохозяйство. После авиакатастрофы разрешение на строительство жилья не выдаётся. Остались дома, которые были построены раньше. Необходимые для повседневной жизни условия созданы. Поэтому я могу сказать, что с нашей стороны оказана и оказывается посильная помощь.

Марал: А что с вопросом наделения статусом Дача СУ? Поднят за 2 года этот вопрос?

Саадалиев: Этот вопрос рассматривается комплексно. Как вы знаете, каждое ведомство должно выдать заключение. Мы можем говорить только по результатам, сейчас ничего не могу сказать. Пока что село обладает только дачным статусом.

Марал: Спасибо за интервью!

Источник: maralfm.kg, gezitter. org