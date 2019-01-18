Проверили паспорта граждан Китая, трудящихся на «Джунде»

Государственная миграционная служба в сопровождении гражданских активистов отправилась на завод «Джунда», проверила паспорта и визы граждан Китая.

На мероприятии участвовали гражданский активист Аманбол Бабакулов и представители движения «Кыргыз чоролору».

По данным Миграционной службы, на нефтеперерабатывающем заводе «Джунда» в Кара-Балте трудятся около 1000 человек. Из них 300 – граждане Китая, более 600 – Кыргызстана.

Исполнительный директор предприятия Алтынбек Садырбаев сообщил, что у граждан Китая есть разрешительные документы, визы и паспорта.

7 января в Бишкеке состоялся митинг против незаконно находящихся в Кыргызстане китайских мигрантов. В нем приняли участие около 300 человек.

Они обратились к представителям власти и предупредили, что следующий митинг состоится 17 января.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org