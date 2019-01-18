Как заявил на парламентском заседании сегодня, 16 января, депутат Дастан Бекешев, дресс-код в Жогорку Кенеше создает неудобства.
"15 января ко мне прибыл с Иссык-Куля слепой гражданин. У человека, который его сопровождал, не вступили, пропустили только незрячего гражданина. Из-за дресс-кода при приёме граждан возникают неудобства. Бывает, приезжают из регионов, и куда они должны пойти, чтобы переодеться в соответствующую одежду, если в городе у них нет родственников? Некоторые открыто говорят, что у них такой одежды нет. Безусловно, порядок должен быть. Однако надо ввести изменения. Я не имею здесь в виду вас, спикер, здесь есть просчеты ГКНБ", - сказал депутат.
Вчера, 16 января, депутат Алмазбек Токторов подверг критике представителя Агентства профтехобразования Талантбека Тынысова словами: "Вы явились в Жогорку Кенеш в футболке", - а вице-спикер Мирлан Бакиров потребовал от Тынысова покинуть зал заседаний.
Источник: super.kg, gezitter. org
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