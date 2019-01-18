Момбеков: "Проходит митинг, а правительство сидит без информации по вопросу миграции"

"Проходит митинг, а правительство сидит без информации по вопросу миграции", - заявил сегодня, 17 января, на заседании Жогорку Кенеша депутат Рыскелди Момбеков.

На заседании было сказано, что правительство не готово представить информацию по вопросу миграции. Как отметил Момбеков, на протяжении 2-х месяцев миграционный вопрос остаётся самым актуальным в Кыргызстане.

"Вчера вопрос миграции поднял Бакыт Торобаев, но толку не было. Проблемы миграции стали самыми актуальными в последние два месяца. Здесь проходит митинг, где говорят, что 60 тысяч кыргызских женщин вышли замуж за китайцев, что если каждая родит по двое детей, то будет уже 280 тысяч. Правительство же заявляет, что не подготовилось и не может дать информацию. Чем оно занималось два месяца? Если не подготовились, тогда сходите на митинг и скажите об этом.

Появляются политики, обостряющие ситуацию между Кыргызстаном и Китаем заявлениями о "наплыве китайцев в страну". Правительство же сидит без ответа. Вы, что, работаете против политики президента? С нового года нас накрывают неприятные ситуации. Как мы будем вам задавать вопросы, если у вас нет доклада? Если митингующие придут сюда, то кто ответит? Вы не выйдете, выйдем мы, депутаты, и скажем, что у правительства нет ответа. Необходимо рассмотреть ответственность главы Служба миграции", - сказал Момбеков.

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Жумабеков заметил, что заместители руководителя Службы миграции находятся на митинге.

Источник: super.kg, gezitter. org